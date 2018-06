Криштиану Роналду стал автором уникального достижения чемпионатов мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил особенный рекорд

КриРО забил на четвертой минуте матча чемпионата мира 2018 со сборной Испании, который сейчас проходит в Сочи на стадионе "Фишт". Криш реализовал одиннадцатиметровый, который сам и заработал.

Роналду стал четвёртым игроком в истории футбола, забивавшим на четырёх чемпионатах мира. Португалец ранее становился автором голов на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Также на четырёх чемпионатах мира забивали немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе и бразилец Пеле, пишет "Чемпионат" со ссылкой на Twitter-канал GracenoteLive.

