Криштиану Роналду спас "Ювентус" от позора в чемпионате Италии

Чемпион Италии "Ювентус" на последних минутах вырвал победу у "Фрозиноне", занимающего предпоследнее, 19-е, место в Серии А. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Новичок элитного первенства, суммарная зарплата всех футболистов которого в три раза меньше зарплаты одного Роналду, дал серьезный бой "старой синьоре". Вплоть до 80-й минуте "Ювентус" ничего не мог сделать с защитой хозяев.

Криштиану Роналду раз за разом напрягал голкипера и за 10 минут до финального свистка добился своего, забив точный гол в шестерку. "Фрозиноне" бросилось отыгрываться и за пару секунд до финального свистка пропустила контратаку, которую точно завершил Бернандески.

Фрозиноне – Ювентус 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 81 Роналду, 0:2 – 90 Бернардески.

Фрозиноне – Спортьелло, Саламон, Капуано, Молинаро, Гольданига, Хадльвредссон (Кассата, 85), Чибса, Кэмпбелл (Чиано, 71), Майелло (Крисетиг, 48), Дзампано, Перица.

Ювентус – Шченсны, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Куадрадо (Жоау Канселу, 69), Джан, Пьянич, Бентанкур (Бернардески, 56), Роналду, Дибала, Манджукич (Матюиди, 85).

Предупреждения: Бентанкур (27), Перица (29), Молинаро (62), Спортьелло (79).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста пропустит четыре матча за плевок в соперника в чемпионате Италии.