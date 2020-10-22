Криштиану Роналду сдал второй положительный тест на коронавирус

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не вылечился от коронавируса и не сыграет во втором туре Лиги чемпионов против "Барселоны".

Как сообщает издание Correio da Manha, португальский футболист снова сдал положительный тест на наличие заболевания.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" уже пропустил поединок Серии А против "Кротоне" и противостояние с киевским "Динамо" в ЛЧ. Кроме матча с каталонцами, который состоится в среду, 28 октября, звездный форвард "Ювентуса" точно не сыграет с "Вероной" в чемпионате Италии (25 октября).

Напомним, что впервые о коронавирусе у Роналду стало известно 13 октября. Из-за этого он не смог помочь своей сборной в матче Лиги наций против Швеции.

Покинув расположение национальной команды, Криштиану улетел в Турин на специально оборудованном самолете, чтобы провести самоизоляцию в Италии и вернуться на поле раньше, чем через 14 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, находясь на карантине, Роналду кардинально изменил имидж.