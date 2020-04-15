Криштиану Роналду пушечным выстрелом с 36 метров забил лучший гол года: как это было
В этот день 11 лет назад пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, тогда еще выступавший за "Манчестер Юнайтед", забил лучший гол 2009 года в ворота "Порту" в ЛЧ.
Первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между командами состоялся в Англии на "Олд Траффорд" и закончился вничью 2:2. В ответном матче в Португалии "Манчестеру" нужно было забивать, что и сделал Роналду. Его гол с 36,5 метров стал единственным в поединке и принес португальцу Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, которую вручают за лучший гол года вне зависимости от пола игрока.
Стоит отметить, что Роналду стал первым обладателем награды, которую начали вручать как раз с 2009 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля 2018 года Криштиану Роналду, еще тогда выступавший за мадридский "Реал", забил лучший гол сезона 2017/18 по версии УЕФА в ворота своего нынешнего клуба "Ювентуса".