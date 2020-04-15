Криштиану Роналду пушечным выстрелом с 36 метров забил лучший гол года: как это было

В этот день 11 лет назад пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, тогда еще выступавший за "Манчестер Юнайтед", забил лучший гол 2009 года в ворота "Порту" в ЛЧ.

Первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между командами состоялся в Англии на "Олд Траффорд" и закончился вничью 2:2. В ответном матче в Португалии "Манчестеру" нужно было забивать, что и сделал Роналду. Его гол с 36,5 метров стал единственным в поединке и принес португальцу Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, которую вручают за лучший гол года вне зависимости от пола игрока.

Криштиану Роналду празднует гол в ворота "Порту"

Стоит отметить, что Роналду стал первым обладателем награды, которую начали вручать как раз с 2009 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля 2018 года Криштиану Роналду, еще тогда выступавший за мадридский "Реал", забил лучший гол сезона 2017/18 по версии УЕФА в ворота своего нынешнего клуба "Ювентуса".

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