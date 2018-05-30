Криштиану Роналду после ЧМ-2018 могут посадить в тюрьму на восемь лет

Форварду мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду грозят восемь лет тюрьмы из-за неуплаты налогов, сообщает AS.

Налоговики отклонили предложение адвокатов футболиста по выплате 14,7 миллионов евро (сумма долга) и требуют выплатить 28 миллионов – включая все издержки, пеню и штрафы.

Суд состоится после ЧМ-2018. Если Роналду не признает свою вину, налоговая потребует для него тюремное заключение.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что капитан сборной Португалии согласовал контракт с новым клубом. Также СМИ озвучили зарплату Роналду.

Ранее сообщалось, что Криштиану намекнул на то, что покинет мадридский "Реал" в следующем сезоне..