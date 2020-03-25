Криштиану Роналду покинет "Ювентус": названы претенденты на игрока

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может отказаться от продления контракта, который действует до лета 2022 года, и покинуть команду уже в это межсезонье.

Как сообщает Diario Gol, на пятикратного обладателя "Золотого мяча" претендуют два клуба – "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Парижане готовятся к потере бразильца Неймара и хотели бы заменить его на Криштиану, чтобы он и Килиан Мбаппе составили пару нападения команды. Но больше всего его привлекает вариант с возвращением в Англию. За "МЮ" он выступал с 2003 по 2009 год под руководством Сэра Алекса Фергюсона. Роналду относится к этому варианту с большим энтузиазмом, но поставил своему бывшему клубу одно условие – место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Криштиану Роналду

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету португальца 21 гол в 22 матчах за "Ювентус" в итальянской Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду отказался возвращаться в расположение своей команды и еще какое-то время пробудет на родине.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!