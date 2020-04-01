Португальский политик, живущий в родном городе Криштиану Роналду на Мадейре, Рафаэль Маседо наехал на звездного футболиста за нарушение карантина.

"Я хочу, чтобы это животное, приехавшее из Италии, оставалось дома. Уберите этого бродягу из Мадейры", – цитирует слова Маседо, опубликованные на его странице в Facebook, издание The Sun.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес нарушили карантин The Sun

Спустя некоторое время пост был удален, а сам политик заявил, что его профиль был взломан, а он никогда в жизни не позволил бы себе так выражаться в адрес Роналду.

"Мой аккаунт был взломан. Я никогда не позволил бы себе подобные комментарии в адрес Криштиану Роналду. Это случилось со мной не впервые. На этот раз я сменил все пароли. Я прошу прощения у Криштиану. Теперь хакерам придется несладко, ведь я буду менять пароли каждую неделю", – заявил Маседо.

Напомним, что в сети появились фотографии Роналду и его девушки Джорджины Родригес, которые вышли на прогулку по Мадейре.

Как сообщал OBOZREVATEL, семья звездного португальца уже не впервые нарушает карантин. Ранее фанаты Криштиану набросились на Родригес за поход по магазинам.

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