Криштиану Роналду кардинально изменил имидж на карантине. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Криштиану Роналду

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который находится на карантине после получения положительного результата теста на коронавирус, побрился налысо.

На своей странице в Instagram португалец показал, что отлично себя чувствует, опубликовав видео своего занятия на велотренажере. На снимке, который был также прикреплен к посту, Роналду продемонстрировал свою новую прическу.

"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми вами препятствиями", – написал Криштиану.

Криштиану Роналду побрился налысо

Напомним, что Роналду пошел на хитрость, чтобы сократить срок карантина и вернуться к тренировкам раньше, чем ожидалось. Он уже пропустил матч итальянской Серии А против "Кротоне" и поединок первого тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Криштиану Роналду опубликовал фото с карантина

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на отсутствие своей главной звезды "Ювентус" одержал победу над командой из столицы Украины.

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