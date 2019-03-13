"Криштиану – король Лиги чемпионов": пресса о матче "Ювентус" - "Атлетико"

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" разгромил "Атлетико" 3:0 и вышел в четвертьфинал. Героем встречи стал Криштиану Роналду, который сделал хет-трик.

Успеху португальца были посвящены все первые полосы зарубежной прессы.

"Криштиану – король Лиги чемпионов", – с такими словами на главной странице сегодня вышла газета AS. Роналду забил 124 гола в самом престижном турнире континента. 140 команд играли в Лиге чемпионов и только 22 из них забили там больше, чем португальский маг. У "Атлетико", к слову, только 118.

"Криштиану устанавливает свой закон", – рапортует фронтпейдж издания Marca. Поспорить трудно. Роналду 5 раз удачно шел в обводку (с семи попыток). Он нанес 5 ударов, все игроки Атлетико – столько же. Лидер Ювентуса трижды попал в створ, а "матрасники" ни разу не побеспокоили Щенсны.

Итальянские издания взорвались комплиментами Роналду, Аллегри и "Ювентусу" в целом. Три главные газеты вышли с эффектными заголовками.

"Гнев богов", – пишет La Gazzetta dello Sport. "Юве + CR7: невероятный сумасшедший камбэк против "Атлетико": 3:0 и четвертьфинал".

"Грандиозный", – акцентирует внимание на главном герое Corriere dello Sport. "Легендарный Криштиану Роналду уничтожает "Атлетико" хет-триком. Аллегри все сделал правильно: над испанцами доминировали с первой до последней минуты".

"Марсиане!" – кричит местный Tuttosport. "Роскошный Ювентус, Атлетико бит невероятным хет-триком".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 14 марта, в еврокубках свой матч проведет киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы примут "Челси". Первый матч в Лондоне завершился со счетом 3:0.

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