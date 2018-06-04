Крест на Кремле: появилась реакция ФИФА на скандальный видеоролик о России

ФИФА переделает официальный ролик, выпущенный к чемпионату мира в России.

В финальной версии продукта при представлении Москвы на Спасской башне вместо звезды был изображен крест.

"ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией", - говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России накануне ЧМ выпустили огнеопасный сувенир.