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Крест на Кремле: появилась реакция ФИФА на скандальный видеоролик о России

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ФИФА переделает официальный ролик, выпущенный к чемпионату мира в России.

В финальной версии продукта при представлении Москвы на Спасской башне вместо звезды был изображен крест.

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"ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией", - говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России накануне ЧМ выпустили огнеопасный сувенир.

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Тема
ЧМ-2018
Объект
ФИФА
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