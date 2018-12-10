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"Кремль, покайся": жестокому избиению украинских ультрас дали объяснение

1.8тЧитать материал на украинском

За жестким задержанием и избиением одесских футбольных ультрас, вывесивших на стадионе "Черноморец" плакат "Кремль, покайся", могут стоять правоохранители, причастные к столкновениям в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом в эфире ObozTV заявил спортивный журналист Константин Андриюк, комментируя скандальный инцидент.

Журналист отметил, что ситуация с задержанием "очень спорная".

"Из того, что говорят ультрас, и из того, что я видел, ультрас жгли файеры. Но ультрас жгут файеры на каждом матче. Я этот факт не оправдываю, но в контексте того, что людей после матча клали лицом в асфальт, били... Есть огромное подозрение, и так говорят все, кто трезво мыслит, – это за баннер "Кремль, покайся", - подчеркнул он.

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Андриюк напомнил, что впоследствии начали всплывать "интересные вещи" об инциденте.

"Командовал операцией задержания некий Ищенко, которого впоследствии узнали несколько ультрас. Они подняли архивные фотографии и выяснили, что он стоял рядом с сепаратистами 2 мая 2014 года и был среди тех ментов, которые их охраняли и защищали, когда сепаратисты стреляли по людям. За 2 мая ему ничего не было, и он дальше продолжает работать и "прославляется" такими инцидентами", - рассказал он.

"Лично у меня, когда я это увидел и узнал, сомнений не осталось, что полиция и силовики били и принимали в участки одесских ультрас за плакат "Кремль, покайся", - подчеркнул журналист.

"Кремль, покайся": жестокому избиению украинских ультрас дали объяснение

facebook.com/romabra

"Кремль, покайся": жестокому избиению украинских ультрас дали объяснение

facebook.com/romabra

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча 17-го тура Премьер-лиги Украины "Черноморец" – "Ворскла" фанаты одесситов вывесили баннеры с названиями захваченных Россией украинских судов "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и надписью "Кремль, покайся". После поединка ультрас подверглись жестокому нападению со стороны правоохранителей.

По сведениям очевидцев, людей ложили лицом в асфальт, били ногами и дубинками. В итоге задержано более 20 болельщиков "Черноморца". Их обвиняют в мелком хулиганстве.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПремьер-лига УкраиныРоссийско-украинский конфликт
Персона
Константин Андриюк
Место
УкраинаОдесса
Тег
футбол
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Аваков Музычко убивает, труханова, адепта рюзьке скреп, мером ставят, куча рыгов, откровенных кротов кремля, продолжают быть при власти, и это на пятый год войны... А что вы хотели, всё очень логично.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Пока продажные силовики и шестёрки Кремля не ответят за злодеяния, толку не будет.
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Куда смотрит гнида вальцман ??? Где эта мразь ??? А , вспомнил он с уродливой женушкой в супермаркет пошел скупиться 😀
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