Нападающий сборной Украины возвращается в "Динамо" – СМИ

Максим Иншаков Футбол 18:28, 19.08.2020 Обновлено: 18:57, 19.08.2020

Нападающий сборной Украины Артем Кравец продолжит карьеру в киевском "Динамо", сообщают два источника – Telegram-каналы "Бомбардир" и "Шах и Шах".

Последним клубом Артема был турецкий "Кайсериспор", который он покинул 18 августа.

В завершившемся сезоне чемпионата Турции Кравец за 18 матчей забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу.

Информация о возвращении Кравца в Динамо
Telegram-канал Шах и Шах
Новость о возвращении Кравца в Динамо
Telegram-канал Бомбардир

Накануне о большой вероятности трансфера Артема в столичный клуб сказал в эфире программы "ТаТоТаке" ведущий Михаил Спиваковский.

Напомним, что 31-летний уроженец Каменского выступал за киевский клуб на протяжении 12 лет. Он принял участие в 141 матче команды, забив 43 гола и отдав 14 результативных передач. Наиболее запоминающимся моментом в его "динамовской" карьере является дубль в ворота "Валенсии" в выездном поединке Кубка УЕФА 2008/09.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий "Кайсериспор" попросил Артема Кравца найти себе новый клуб.

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