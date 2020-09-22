Кравец ушел из "Динамо" и сделал резкое заявление: спортивные итоги 21 сентября

Александр Чеканов Футбол 09:21, 22.09.2020

Украинский нападающий Артем Кравец покинул киевское "Динамо" и выступил с резким заявлением, а скандально известный Вадим Титушко засветился на детском спортивном турнире.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 21 сентября.

Кроме того, в США футболист забил невероятный гол прямым ударом с углового. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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