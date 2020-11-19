Кравец рассказал, как на самом деле ушел из "Динамо"

Футболист сборной Украины Артем Кравец ушел из "Динамо", потому что понимал, что в команде на него не очень рассчитывают.

При этом в клубе никто прямым текстом ничего подобного ему не говорил.

"Такого футболисту никто никогда не скажет. Мне не 20-25 лет. Я довольно давно в футболе, и я понимаю, когда на кого-то больше рассчитывают, а на кого-то меньше. Это мое впечатление и мое мнение. И инициатива ухода из команды исходила именно от меня", – цитирует Кравца sport.ua.

Артем хотел быть основным нападающим "Динамо", в которого верят.

"То есть, на человека рассчитывают, но, допустим, у него не получается что-то по игре. Тогда ищутся другие варианты, тогда выпускают кого-то другого и дают ему шанс, основного форварда меняя. Это нормальная история. Но быть вот этим вторым нападающим, сидеть на замене — я не хотел. Это и есть вся история", – заявил футболист.

Уже закрывалось трансферное окно, поэтому Артем не хотел чего-то ждать

"Коньяспор" на тот момент еще не взял нападающего и интерес ко мне, к моей персоне у них оставался большим. Поэтому я не хотел терять время и просто воспользовался этой возможностью все быстро сделать. Не хотел пропускать какие-то игры, какой-то период. Не хотел терять форму, которая в конце прошлого сезона у меня была на хорошем уровне. Я считаю, что сделал все правильно", – подытожил игрок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября Кравец отметился роскошным ударом в матче 8-го тура чемпионата страны против "Фенербахче".