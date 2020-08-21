Кравец рассказал, чем пожертвовал ради "Динамо"

Вернувшийся в "Динамо" нападающий сборной Украины Артем Кравец заявил, что пошел на снижение зарплаты ради перехода в киевский клуб.

"Да, я пошел на финансовые потери – это не секрет. Я ничего не скрываю, только не имею права называть цифры. Не думаю, что в этом мире все измеряется финансами. Я был рад, когда вопрос о переходе решился. И радость моей супруги для меня была намного важнее", – цитирует слова Кравца официальный сайт "Динамо".

Напомним, что нападающий является воспитанником киевлян. Он провел 141 матч за столичный клуб во всех турнирах, забив 43 гола и отдав 14 результативных передач, а самым запоминающимся моментом в его "динамовской" карьере является дубль в ворота "Валенсии" в выездном поединке Кубка УЕФА 2008/09. Кравец покинул команду зимой 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, состав киевской команды может пополниться первым бразильцем при Мирче Луческу. Футболист хорошо проявил себя на просмотре и обсуждает детали личного контракта с "Динамо".

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