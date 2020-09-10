Кравец поделился впечатлением от работы с Луческу

Максим Иншаков Футбол 21:57, 10.09.2020 Обновлено: 22:26, 10.09.2020

Форвард "Динамо" Артем Кравец, с которым киевляне 20 августа подписали двухлетний контракт, доволен работой с новым тренерским штабом во главе с Мирчей Луческу.

Футболист сборной Украины отметил, что очень рад вернуться в страну и уже вошел в ритм жизни - и в семейный, и в тренировочный

"Впечатления от работы с новым тренерским штабом только положительные. Нам предлагают очень много полезного, тренировочный процесс построен грамотно, а требования резонные", – цитирует Кравца пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября Артем принес победу "Динамо" в товарищеском матче против "Колоса". 31-летний нападающий вышел на замену во втором тайме и спустя 3 минуты отметился точным ударом.

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