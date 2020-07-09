Кравец и Гармаш устроили голевую перестрелку в Турции

Украинские футболисты Денис Гармаш и Артем Кравец обменялись голами в 31-м туре чемпионата Турции.

Кравец, выступающий за "Ризеспор" провел полный матч, забив на 87-й минуте с пенальти. Этот удар вывел команду украинца вперед, сделав счет 2:1.

Полузащитник "Ризеспора" Денис Гармаш вышел на замену на 71-й минуте, через 20 минут сравняв счет – 2:2.

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу "Ризеспора".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравец отметился голом в ворота "Бешикташа" и помог своей команде одержать домашнюю победу со счетом 3:1.

Отметим, что параллельно в чемпионате Испании великолепный поединок провел Роман Зозуля. Экс-футболист сборной Украины забил два гола (один из которых был отменен VAR) и спас свою команду от поражения.