Кравчук – Луческу: символично, что свое 75-летие вы празднуете в Киеве

Глава Попечительного совета киевского "Динамо" Леонид Кравчук не остался в стороне от юбилея главного тренера команды Мирчи Луческу.

Первый президент Украины поздравил румынского специалиста с 75-летием, отметив смелость Луческу, который согласился возглавить "бело-синих".

Уважаемый Мистер!

Жизнь неординарного человека всегда состоит из поворотных этапов.

Только те, кто смело и сознательно принимают сногсшибательные вызовы Судьбы, на самом деле творят историю. В том числе и в спорте.

Знаю, что и Вам неоднократно приходилось делать подобный выбор. Даже во времена так называемого "железного занавеса". И этот выбор всегда был честным и осознанным! Встречи именно с такими – свободными! – Личностями вызывают глубокое уважение и естественные человеческие симпатии.

Откликнувшись на предложение киевского "Динамо", которое переживает сейчас не лучшие времена, Вы совершили очередной свой принципиальный выбор.

Настоящие поклонники самого титулованного футбольного клуба нашей страны благодарны Вам за этот поступок. Мы хорошо понимаем, что стоит за этим судьбоносным решением тренера с мировым именем.

Очень символично и то, что свое 75-летие Вы празднуете в Киеве.

От имени большой динамовской семьи благодарю Вас и за это публичное проявление уважения к столичному клубу и его горячим болельщикам! Так же, как и за Ваше вежливое, уважительное отношение к памяти Валерия Лобановского, легендарного Героя Украины!

В этот праздничный, особенный для Вас день позвольте и мне, уважаемый Мирча, лично присоединиться к поздравлениям в Ваш адрес. Дружески пожать Вашу крепкую руку, которая будет теперь держать штурвал сине-белого корабля. Пусть его паруса никогда не знают мертвого штиля. А Ваша новая команда под руководством признанного профессионала искусно и безопасно руководит судном между любыми рифами. Искренне и радушно принимая Вас в круг нашей футбольной семьи, прошу – пожалуйста, чувствуйте себя, как дома!

Здоровья, мирного неба над головой, согласия в семье, гармонии в душе.

Пусть Вас окружают Любовь, Счастье и заслуженное Уважение!

Леонид КРАВЧУК, первый президент Украины, председатель Попечительского совета ФК "Динамо" (Киев)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Мирча Луческу возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского.