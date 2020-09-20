Красников рассказал, что купил Ахметов для Луческу

Бывший вице-президент Динамо Евгений Красников, который ныне возглавляет харьковский "Металл" рассказал о трансферной политике "Шахтера".

Известный функционер, который открыл Украине с десяток крутых футболистов от Жажи к Тайсона, вспомнил, как Ринат Ахметов покупал игроков для Луческу.

"Ринат Леонидович кроме Неймара, купил Луческу весь цвет бразильского футбола. Они купили много классных футболистов. Если даже Исмаили не попадал в старт из-за конкуренции, то это очень мощная селекционная работа. Но эти все события карты спутали. Плохо, что Ринат Леонидович на футбол не ходит, плохо, что нет Ярославского, плохо, что Коломойского нет. Это те люди, у которых есть в Украине деньги и которые могут их вкладывать. Для них надо создавать условия, и для богатых надо создавать условия. Футбол и спорт – это один из двигателей прогресса в стране", – сказал Красников в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис раскрыл содержание разговора с президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым, который состоялся после приглашения Мирчи Луческу в тренерский штаб киевского "Динамо".