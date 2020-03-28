Президент УЕФА сказал, когда возобновятся еврокубки

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал сроки, в пределах которых могут возобновиться сезоны в европейских чемпионатах и еврокубки.

"Мы можем начать в середине мая, в начале июня или в конце июня. А если позже? Тогда сезон, вероятно, будет потерян. Есть также предложение закончить нынешний сезон в начале следующего, а затем начать следующий чуть позже", – цитирует Чеферина AFP.

Александер Чеферин

Он добавил, что лично выступил против идеи проведения больших матчей за закрытыми дверями.

Ранее УЕФА заявил о переносе финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, на экстренной видеоконференции УЕФА, которая состоялась во вторник, 17 марта, было принято решение о судьбе Евро-2020, розыгрыш которого был запланирован на июнь-июль. Кроме того, организация отменила еще три своих турнира из-за пандемии коронавируса.

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