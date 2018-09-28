''Коты подсказывают'': Суркис эпично высмеял Леоненко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил обеспокоенность тем, что летние новички команды пока не могут пробиться в стартовый состав. При этом босс "бело-синих" подчеркнул, что ни по одному из трансферов у него нет претензий. Кроме того, он не упустил возможности потроллить бывшего игрока команды Виктора Леоненко, известного критикой "Динамо".

"Я полностью доверяю нынешнему тренерскому штабу команды и ее главному тренеру. Что бы кто ни писал. Какие бы коты (коты Леоненко – интернет-мем – ред.) что-то там кому-то ни подсказывали по ночам. Футболистов в команду я не выбираю. Я плачу за них деньги. Наши селекционеры во главе с Красниковым приобрели трех бразильцев. У меня нет никаких претензий по этим трансферам. Я понимал, что нас ждет длительный путь – эти футболисты должны будут адаптироваться в новой для них команде, в новой для них стране", – цитирует Суркиса "Динамо Киев от Шурика".

"Динамо" Киев от Шурика

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис объяснил, почему не стал увольнять тренера "Динамо" Александра Хацкевича после рекордной шестиматчевой серии без побед.