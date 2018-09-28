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''Коты подсказывают'': Суркис эпично высмеял Леоненко

2.3тЧитать материал на украинском

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил обеспокоенность тем, что летние новички команды пока не могут пробиться в стартовый состав. При этом босс "бело-синих" подчеркнул, что ни по одному из трансферов у него нет претензий. Кроме того, он не упустил возможности потроллить бывшего игрока команды Виктора Леоненко, известного критикой "Динамо".

"Я полностью доверяю нынешнему тренерскому штабу команды и ее главному тренеру. Что бы кто ни писал. Какие бы коты (коты Леоненко – интернет-мем – ред.) что-то там кому-то ни подсказывали по ночам. Футболистов в команду я не выбираю. Я плачу за них деньги. Наши селекционеры во главе с Красниковым приобрели трех бразильцев. У меня нет никаких претензий по этим трансферам. Я понимал, что нас ждет длительный путь – эти футболисты должны будут адаптироваться в новой для них команде, в новой для них стране", – цитирует Суркиса "Динамо Киев от Шурика".

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''Коты подсказывают'': Суркис эпично высмеял Леоненко

"Динамо" Киев от Шурика

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис объяснил, почему не стал увольнять тренера "Динамо" Александра Хацкевича после рекордной шестиматчевой серии без побед.

Персоны
Игорь СуркисВиктор Леоненко
Объект
ФК Динамо Киев
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