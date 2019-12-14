Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин эмоционально прокомментировал поражение от "Львова" (1:3) в 18-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

"Завершающий матч сезона. Если бы выиграли – это были бы отличные полсезона для нашей команды. А так, эта игра – кусок го*на в нашу команду, отпечаток будет лежать на протяжении всего отпуска. Не могу найти таких слов... просто оно в сердце колом стоит. Как можно было одной игрой нас*ать на то, чего мы добивались в течение всего сезона", – сказал Костышин на послематчевой конференции.

Наставнику не понравился настрой команды на матч, ответственность игроков, выполнение установки

"Мы договаривались совсем о другом. Я понимаю, если бы они выполняли установку и мы бы проиграли, то я бы винил себя. А так установка была совсем другая, футболисты решили играть по-своему, мне это сильно не понравилось. Очень плохая игра в нашем исполнении и больше всего меня обидело, что не было большого желания, чем мы славимся. А сегодня мы вышли – 11 пижонов, мастеров, который решили показывать мастерство без настроя и агрессии", - отметил Костышин.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный матч 18-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" завершился со счетом 1:2 в пользу "горняков".

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