Космические долги? СМИ рассказали о серьезной проблеме футболиста "Динамо"

Ведущий полузащитник "Динамо" Денис Гармаш проиграл на ставках сумму с шестью нулями, сообщил журналист Константин Андриюк.

В программе "ТаТоТаке" он поделился информацией, что несколько лет назад 29-летний футболист вместе с двумя друзьями проиграл на тотализаторе "космическую" сумму. "Количество нулей - шесть. Валюту не буду называть", - добавил Андриюк.

Известный журналист Артем Франков развил тему в своем телеграм-канале:

"Не в плане критики: отчего ж тогда не назвать сумму хотя бы приблизительно?! Между 1000000 грн и 9000000 фунтов (суммы с шестью нулями, то бишь миллионы) разница космическая, а сами 40 тыс баксов (первая сумма) космосом не выглядят. Точнее, космосом для большинства из нас с вами, но... Вы понимаете. А как они машины бьют! И далеко не только динамовцы..."

Денис Гармаш dynamo.kiev.ua

Отметим, что в декабре 2017 года в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль Гармаша. Инцидент произошел на подземном паркинге на Днепровской набережной. СМИ сообщали, что автомобиль полузащитника "Динамо" расстреляли за долги. Сам игрок эту информацию опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство "Динамо" приняло кардинальное решение по Гармашу.

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