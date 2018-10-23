Кошмар россиян в Риме: результаты Лиги чемпионов

В Европе состоялся третий тур самого престижного футбольного клубного турнира континента - Лиги чемпионов. 16 команд во вторник, 23 октября, провели поединки в группах E, F, G и H.

Из результатов стоит отметить позор ЦСКА в Риме и страшный инцидент с российскими фанатами, а также минимальную победу "Ювентуса" над "Манчестер Юнайтед" в центральном противостоянии дня. Кроме того соперники "Шахтера" "Хоффенхайм" и "Лион" устроили голевую перестрелку в Зинсхайме, а "Шахтер" не сумел навязать борьбу чемпиону Англии "Манчестер Сити".

В остальных встречах "Бавария" уверенно одолела АЕК Чигиринского, "Янг Бойз" расписал мировую с "Валенсией", "Аякс" минимально обыграл "Бенфику", "Реал" одержал первую за последние шесть матчей победу в игре с "Викторией" Пльзень.

Результаты 2 октября

Группа Е

АЕК (Греция) – "Бавария" (Германия) 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 61 Мартинес, 0:2 – 63 Левандовски.

АЕК – Баркас, Чигринский, Ламбропулос, Хульт, Бакакис, Манталос (Алеф, 76), Симойнш, Бакасетас, Галанопулос (Родриго Гало, 84), Клонаридис (Бойе, 64), Понсе.

"Бавария" – Нойер, Зюле, Рафинья, Киммих, Хуммельс, Алькантара, Мартинес, Роббен, Хамес (Горетцка, 62), Гнабри (Мюллер, 75), Левандовски (Вагнер, 84).

"Аякс" (Голландия) – "Бенфика" (Португалия) 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Мазрауи.

"Аякс" – Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, де Йонг, Шене, Зиеш, ван де Бек (Нерес, 88), Тадич, Дольберг.

"Бенфика" – Влаходимос, Конти, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жедсон Фернандеш, Фейса, Пицци (Пирес, 79), Сальвио, Рафа Силва (Серви, 90), Сеферович.

Предупреждения: Жардел (9), Мазрауи (22), Онана (39), Тальяфико (49), Конти (64), Сальвио (72), Сеферович (86)

Группа F

"Шахтер" (Украина) – "Манчестер Сити" (Англия) 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 30 Сильва, 0:2 – 35 Лапорт, 0:3 – 70 Бернарду Силва.

"Шахтер" – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Коваленко (Алан Патрик, 62), Майкон, Веллингтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентиньо, 84), Мораес.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Отаменди, Лапорт, Менди, Стоунз (Уокер, 80), Сильва, Фернандиньо, Марез, де Брюйне (Бернарду Силва, 69), Стерлинг, Габриэл Жезус (Фоден, 87).

Предупреждения: Кривцов (87), Отаменди (90).

Шахтер - Манчестер Сити

Шахтер - Манчестер Сити

Шахтер - Манчестер Сити

"Хоффенхайм" (Германия) – "Лион" (Франция) 3:3 (1:1, 2:2)

Голы: 0:1 – 26 Траоре, 1:1 – 32 Крамарич, 2:1 – 47 Крамарич, 2:2 – 59 Ндомбеле, 2:3 – 67 Депай, 3:3 – 90 Жоэлинтон.

"Хоффенхайм" – Бауманн, Кадержабек, Фогт, Акпогума, Шульц, Гриллич, Демирбай, Бичакчич (Нелсон, 73), Крамарич, Салаи (Жоэлинтон, 60), Бельфодиль (Цубер, 81).

"Лион" – Антони Лопеш, Марсело, Тете, Денайер, Менди, Терье (Ферри, 82), Ндомбеле, Депай (Дембеле, 81), Ауар, Траоре (Диоп, 90), Тузар.

Предупреждения: Тете (86), Демирбай (90).

Группа G

"Рома" (Италия) – ЦСКА (Россия) 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 30 Джеко, 2:0 – 43 Джеко, 3:0 – 50 Ундер.

"Рома" – Ольсен, Фасио, Манолас, Сантон, Флоренци, де Росси (Шик, 81), Нзонзи, Пеллегрини (Кристанте, 68), Ундер (Коларов, 73), Эль-Шаарави, Джеко.

ЦСКА – Помазун, Родриго Бекао, Чернов (Хосонов, 57), Набабкин, Магнуссон, Ахметов, Обляков (Дзагоев, 57), Влашич, Сигурдссон, Фернандес, Чалов (Нисимура, 90).

Предупреждения: Набабкин (71), Сигурдссон (88).

Рома - ЦСКА

Рома - ЦСКА

"Реал" Мадрид (Испания) – "Виктория" Пльзень (Чехия) 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 11 Бензема, 2:0 – 55 Марсело, 2:1 – 78 Грошовски.

"Реал Мадрид" – Навас, Рамос, Начо, Марсело, Васкес, Кроос, Каземиро, Иско (Вальверде, 54), Модрич, Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Диас, 88).

"Виктория Пльзень" – Грушка, Губник, Гейда, Лимберски, Гавел (Экпай, 76), Чермак, Прохазка (Горшава, 65), Петржела (Ржезничек, 86), Грошовски, Ржезник, Крменчик.

Предупреждения: Лимберски (27), Иско (32), Кроос (59), Рамос (90).

Группа H

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Валенсия" (Испания) 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 26 Батшуайи, 1:1 – 55, пенальти Оаро.

"Янг Бойз" – Вельфли, фон Берген, Бенито, Мбабу, Сулеймани (Нгамале, 74), Соу, Саного, Лаупер, Фасснахт (Бертоне, 85), Ассале, Оаро (Нсаме, 79).

"Валенсия" – Нето, Габриэл, Гайя, Пиччини, Диакаби, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 70), Ферран Торрес (Гамейро, 67), Родриго, Батшуайи.

Предупреждения: Габриэл (8), Мбабу (42), Солер (77).

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Ювентус" (Италия) 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 17 Дибала.

"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф, Матич, Погба, Мата, Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд.

"Ювентус" – Шченсны, Кьеллини, Алекс Сандро, Жоау Канселу (Дуглас Коста, 87), Бонуччи, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Куадрадо (Бардзальи, 81), Дибала (Бернардески, 78), Роналду.

Предупреждения: Матюиди (59), Янг (77), Кьеллини (82).

Манчестер Юнайтед - Ювентус

Манчестер Юнайтед - Ювентус

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты ЦСКА попали в страшную мясорубку перед матчем против "Ромы".