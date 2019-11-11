Кошмар для Тайсона: что действительно вызвало скандал из-за расизма на матче "Шахтера" и "Динамо"

Очередное украинское Класико точно не запомнится футболом "Динамо" или "Шахтера". Теперь (по крайней мере, до следующего раза) у всеукраинского дерби другой оттенок - расистский.

Прерванный поединок, средний палец и слезы Тайсона и нервные разговоры игроков "Динамо" со своими ультрас - это лишь поверхность "бурлящего котла" вокруг темы расизма в футболе. Котла, из которого вчера в разной мере отхлебнули все. Но неужели дело реально дошло до слез и обоюдных обвинений?

OBOZREVATEL на холодную голову разбирается в скандальной ситуации недавнего матча "Шахтера" и "Динамо" и объясняет, почему Тайсону не стоило так смело расчехлять свой средний палец.

Что произошло?

Во втором тайме рефери матча Николай Балакин неожиданно остановил матч. После одного из игровых эпизодов капитан "Горняков" Тайсон резко направился к гостевому фан-сектору "Динамо", размахивая руками и со злости запустив в район фанатов мяч. Как оказалось позже, Тайсон не просто так махал руками.

Тайсон отвечает на провокацию фанатам "Динамо"

К Тайсону вскоре присоединился и Дентиньо, их начали отводить со стороны сектора "Динамо" и утешать сами динамовцы, а рефери прервал матч (ранее диктор по стадиону предупредил, что в случае проявления расистских оскорблений со сторон фанатов игра будет прервана). Команды ушли с поля всего на 4-5 минут, затем вернулись, и Тайсон сразу увидел перед собой красную карточку - за "фак" в сторону трибун.

Был ли расизм на трибунах со стороны динамовских ультрас?

Да, здесь особо и не спорят сами динамовские болельщики - некая (большая) часть фан-сектора "Динамо" во время игры в открытую допускала проявления расизма.

Это можно было услышать без проблем и во время трансляции, а вскоре в сети появилось видео, которое прямо подтверждает, что весь "движ" исходил именно с динамовского фан-сектора (и что это были фанаты не какой-либо другой команды, а именно "Динамо" в этот вечер).

Хотя если говорить "грубо", то пока и нет прямых доказательств, что все жесты и выкрики адресовались именно бразильцам "Шахтера" и что вообще носили расистский характер именно в отношении темнокожих игроков. Может фанаты таким образом просто деморализовали соперника или набросились на рефери матча?

Почему эта ситуация превратилась в огромный по меркам украинского футбола скандал, хотя не является таковым?

За последние пять лет в Украине произошло (и дальше происходит) настолько много всего, что о "заскоках" футбольных фанатов особо некогда и некому сильно переживать. Да и сами ультрас с началом войны на Донбассе перестали ярко конфликтовать и на многое время объединились - как на трибунах, так и на фронте в АТО/ООС.

Фан-сектор "Динамо" Киев static.ua-football.com

Но все это лишь отодвинуло на задний план и заставило призабыть проблему расизма в футболе, которая давно была и постоянно есть (и, наверное, еще долго будет). Везде и всегда, где-то в большей мере, а где-то - в меньшей.

В Украине в футбольных кругах вопрос расизма более остро стоял в конце 90-х и 2000-х, а в 2010-х немного сошел "на нет". Хотя те же Луис Адриано и Папа Гуйе даже в 2010-х натерпелись подобных моментов. В последние же годы расистских скандалов в Украине почти не было, но это "почти не было" не означает, что тема иссякла - просто стихла. И сейчас снова напомнила о себе как часть фанатской субкультуры и бытия. Отношение к этому - уже другой вопрос. Но "охать" и хвататься за голову, мол, "откуда это все взялось сейчас" - нечего. Как и реагировать вплоть до слез.

Что вызвало у Тайсона такую реакцию?

Конечно, Тайсона, Дентиньо и других легионеров "Шахтера" можно понять - оскорбление на почве национальности или расового фактора неприемлемо и болезненно в личностном восприятии. Однако ситуация никак не требовала такой яркой демонстрации среднего пальца, и тем более - слез. В таком свете бразильцы выставляют себя еще большими жертвами и беззащитными, а значит - уязвимыми. Для отдельных ультрас это только знак, что тема достигла успеха, и что ее можно повторить на следующем дерби.

Бразильцы донецкого клуба в данном случае немного переиграли с эмоциями и обидами, что стало еще одним витком скандала и мотивом для раздражения. Покажи Тайсон "фак" или нет - это никак не повлияет гипотетически на наказание "Динамо" за поведение фанатов. Но была бы реакция поскромнее и без попадания в ловушку провокации, позиция "Шахтера" и его легионеров была бы более стойкой.

Николай Шапаренко (слева) и Виктор Цыганков (справа) утешают Тайсона после инцидента с фанатами "Динамо" Footboom.com

Хотя в отношении того же Тайсона можно предполагать, что футболист уже "отпустил все тормоза" и не действует в каких-либо рамках клубной политики. Причина - несостоявшийся уход бразильца летом, когда Тайсон уже без намеков говорил о желании перебраться в другой клуб. Но у "Шахтера" не получилось расстаться с игроком. А тут уже не за горами - зимнее трансферное окно, и свежий "расистский скандал" - еще один маленький аргумент в пользу ухода Тайсона. Даже зимой, не дожидаясь конца контракта летом.

Почему заявления клубов не до конца честны, и каждый остался при своем?

Само собой, оба клуба не остались без официальной реакции на ситуацию - "Шахтер" первым выпустил более традиционное заявление о недопустимости расистских проявлений, "Динамо" вскоре высказалось о политике своих болельщиков.

Очередное дерби между "Шахтером" и "Динамо" вышло горячим на всех участках поля shakhtar.com

Однако украинский футбол перестал бы быть собой, если бы в этой ситуации "Шахтер" и "Динамо" не укололи друг друга, оставив нераскрытыми некоторые карты. Донецкий клуб, например, обвиняя киевских фанатов, в свое время вообще никак не отреагировал на поведение своих ультрас во время февральского матча в Лиге Европы с "Айтрахтом". Тогда на домашнем матче со стороны фан-сектора "Шахтера" в адрес игроков "Айнтрахта" доносилось обезьянье "уканье" и подобные расистские проявления, о чем зафиксировано в послематчевом рапорте УЕФА. Но донецкий клуб тактично пропустил эту тему.

Киевляне же выступили с заявлением в духе "а вы еще докажите" и "мы боремся против отдельных личностей". Но вместе с этим и сразу идет "перевод стрелок" в сторону УАФ (ФФУ), которая "никак не борется с проблемой кроме денежных штрафов". Но никак не признание общей проблемы своего официального фан-сектора.

Реакция клубов и отсутствие (пока) реакции со стороны УАФ и других органов показывает, что предпринять какие-то радикальные и действенные меры по этому поводу в отношении фанатов никто не готов.

Кто как отреагировал на скандал?

Тайсон, полузащитник и капитан "Шахтера"

"Никогда не буду молчать после таких бесчеловечных и жалких поступков. Мои слезы были от негодования и беспомощности, потому что я ничего не мог сделать в тот момент. Но мы рано учимся быть сильными и учимся сражаться за свои права и равенство.

Моя роль - сражаться, бить в грудь и всегда идти с поднятой головой. В расистском обществе недостаточно просто не быть расистом, мы должны стать антирасистами. Футбол нуждается в большем уважении, а мир - во внимании. Спасибо за ваши сообщения и поддержку, мы продолжаем бороться. Нет расизму!" - написал Тайсон в своем Instagram.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Хотел бы поддержать всех, кто страдает от расизма. Проявление расизма просто недопустимо. Это был, есть и будет позор. Мы должны бороться против этого", - заявил на послематчевой пресс-конференции Луиш Каштру.

Жуниор Мораес, форвард "Шахтера"

"Трудно поверить, что есть люди, которые считают себя лучше других из-за цвета кожи. Мне очень жаль, что сегодня я стал свидетелем этого, желаю Тайсону и Дентиньо сил. Вместе мы победим!" - поделился форвард мыслями в Instagram.

Андрей Пятов, голкипер "Шахтера"

"Все немного в шоке от произошедшего сегодня на трибунах. Впервые такое вижу. Никогда не думал, что люди могут так некрасиво себя вести. Это никого не красит", - цитирует Пятова официальный сайт "Шахтера".

"В подтрибунном помещении обсуждали с игроками "Динамо" инцидент. У них в команде также есть представители других национальностей. Я видел, что Родригес тоже был шокирован, ведь это и его, получается, касалось. Арбитр сказал, что остановит игру, если еще раз такое повторится".

Андрей Пятов shakhtar.com

Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо"

"Момент с Тайсоном? Даже сначала не понял, что происходит. Так бывает, когда сосредотачиваешься на игре, поэтому не могу комментировать эпизод. Не верил, что матч может быть остановлен совсем", - сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Денис Гармаш, полузащитник "Динамо"

"Я был далеко от эпизода, за центром поля. Только увидел потом, что Тайсон побежал к нашим болельщикам, а судья побежал за ним. Потом арбитр увел команды с поля, а когда вернулись, Тайсону дали красную карточку", - приводит слова Гармаша официальный сайт "Динамо".

Что в итоге?

Само собой, проблему не стоит переводить в разряд "симптомов, которые можно терпеть до конца жизни". С расизмом можно и нужно бороться, и наверняка "Динамо" и его фанаты после этого минимум будут наказаны АФУ (штрафами и дисквалификацией фан-сектора). Однако реакция со слезами в этой ситуации - немного "перегиб", который ни к чему рациональному не приводит. Чистые эмоции, которые разве что станут эмоциональной подпиткой для следующих подобных выходок фанатов "Динамо".

Сам расизм настолько глобален и закоренелый, что его проявление и спекуляции на этой теме продолжатся еще сотни лет даже при самой радикальной борьбе. Обида за сотни лет рабства африканцев и ущемления разных национальностей пройдет еще ой как не скоро… Однако, чем эмоциональнее и громче на это будет реакция, тем масштабнее будет скандал вокруг этого и возникновение других проблем. И да - не поддайся Тайсон и остальные на провокации ультрас, возможно, прошедшее Класико и не стало бы настолько скандальным, хоть немного запомнившись футболом.

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