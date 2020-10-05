Коронавирус в сборной Украины: что известно о ситуации перед матчем с Францией

В среду, 7 октября, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Франции на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

Ситуация в "Шахтере"

Накануне стало известно, что двое лидеров "Шахтера" и национальной команды Андрей Пятов и Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус. COVID-19 был также выявлен у двух сотрудников клуба, в связи с чем "горняки" в полном составе ушли на самоизоляцию. В понедельник, 5 октября, и четверг, 8 октября, все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование. Плановые тесты перед матчем УПЛ против "Десны" от 29 сентября были негативными.

Кто из футболистов сборной оказался на самоизоляции

Таким образом, никто из игроков "Шахтера", вызванных на октябрьские поединки сборной Украины, не сможет принять участие в матче с Францией. Встречу на "Стад де Франс" точно пропустят Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес и Марлос.

Кто пополнил заявку сборной Украины

Андрей Шевченко отреагировал на ситуацию с коронавирусом в национальной команде, дозаявив на предстоящие матчи полузащитников Юхима Коноплю из "Десны" и Владимира Шепелева из "Динамо" и голкипера Юрия Панькива из "Александрии".

Котировки букмекеров

Спортивные аналитики считают Францию явным фаворитом контрольного поединка против Украины. На победу хозяев можно поставить за коэффициент 1,42, на ничью – за 4,25, а успех нашей сборной оценивается котировкой 7,50.

Котировки на матч Франция - Украина BWIN

Напомним, что после матча в Париже подопечные Андрея Шевченко 10 и 13 октября проведут домашние поединки Лиги наций против Германии и Испании, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко также пропустит предстоящие матчи сборной Украины.