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3 марта • обновлено в 21:36
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Коронавирус в Лиге чемпионов: УЕФА готов пойти на радикальный шаг

1.4т
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Европейский футбольный союз (УЕФА) может запретить посещение зрителями некоторых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Болельщики в масках на матче Лиги чемпионов

Болельщики в масках на матче Лиги чемпионов

Как сообщает Marca, подобные меры были рекомендованы Министерством здравоохранения Испании. Рекомендовано провести при пустых трибунах матчи "Барселона" – "Наполи" и "Валенсия" – "Аталанта" в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, у болельщика испанской "Валенсии", который побывал на днях в Милане на матче Лиги чемпионов, было диагностировано заражение коронавирусом.

Ранее после матча "Аталанта" – "Валенсия" коронавирус был обнаружен у болельщика из Хорватии, который также вернулся на родину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус Лига чемпионов
Тег
УЕФА
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