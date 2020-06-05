Коронавирус в "Карпатах": в УПЛ рассказали, как львовяне доиграют сезон

Руководство Украинской футбольной Премьер-лиги рассматривает возможность проведения львовскими "Карпатами" спаренных матчей в одном городе.

Это связано со вспышкой коронавируса в стане "бело-зеленых", где заболели уже 26 человек. При этом львовяне вернутся на поле при самом оптимистическом сценарии не ранее 20 июня.

футболисты "Карпат" (в зеленом) в игре с "Динамо" ФК "Динамо" Киев

"План такой: 15-16 июня, через две недели "Карпаты" проходят повторное тестирование. Надеемся, что результаты будут негативными, после чего "Карпаты" проведут матч с "Олимпиком". Предварительно "львы" договорились с "Мариуполем" о том, чтобы перед календарным матчем львовян в Мариуполе провести игру 24-го тура ("Карпаты" – "Мариуполь" – ред.). По подобным договоренностям с "Ворсклой" и "Днепром-1" мы общаемся в рабочем порядке", – сообщил Sport Arena исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский футболист Кирилл Кириленко разорвал контракт с "Карпатами" из-за коронавируса.

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