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13 апреля • обновлено в 23:28
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Коронавирус в футболе: СМИ узнали сроки возобновления сезона

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Европейский футбольный союз (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ЕСА) договорились о том, что все национальные чемпионаты будут завершены до августа, а матчи пройдут без зрителей.

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Такими данными располагает испанское издание SER. При этом отмечается, что возобновление первенств состоится не раньше июля и только Германия заявила о готовность вернуться к матчам Бундеслиги уже в мае.

Матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Атлетико"

Матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Атлетико"

Ожидается, что решающие матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы пройдут в августе с изменением формата. Стадии будут состоятся из одной игры на нейтральном поле. После окончания сезона футболисты получат три недели отпуска, а начало клубного сезона-2020/2021 запланировано на сентябрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о возможном изменении списка городов, которые примут матчи финальной стадии чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига Европы Лига чемпионов
Тег
УЕФА
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