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8 апреля • обновлено в 22:17
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Коронавирус ударил по Ракицкому

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Из-за пандемии коронавируса Transfermarkt обновил приблизительную стоимость игроков чемпионата России по футболу.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Стоимость украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого упала на 2 миллиона евро. Экс-игрок сборной Украины стал стоить – 8 вместо прежних 10. 30-летний футболист расположился на 26-м месте в рейтинге РПЛ.

В сотню самых дорогих украинцев в российском первенстве попал еще один украинец - Олег Данченко из "Рубина". 25-летний уроженец Запорожья расположился на 84-й строчке. Его показатель - 2.8 млн евро, что на 0.7 млн меньше предыдущей цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта Ракицкому вместе с одноклубниками пришлось пройти тест на коронавирус.

Ранее Ярослав рассказал о неприятной ситуации в России.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат России
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
Россия
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