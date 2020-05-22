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22 мая • обновлено в 22:35
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Коронавирус у всей семьи: жена легендарного российского футболиста Погребняка рассказала о шоке и страхе

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Вся семья легендарного российского футболиста Павла Погребняка оказалась зараженной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила супруга нападающего екатеринбургского "Урала" Мария. По ее словам, после самого Погребняка болезнь была выявлена у нее и троих детей.

"Муж поехал в Екатеринбург на сборы. Никаких симптомов. Ничто беды не предвещало. По прилету сдали анализы. Паша – COVID-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи, отвезли на КТ, диагноз – "двусторонняя пневмония". Я была уверена, что он ее подцепил в самолете. Опять же мысли в голове: но ведь так быстро вирус не проявляется. В общем, решила сдать с детьми анализы. У старшего сына уже пневмония. Страшно? Очень", – сказала Мария в эфире социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент экс-тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва Шандор Варга назвал коронавирус "бизнесом кучки бандитов".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тег
сборная России по футболу
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