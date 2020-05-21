Коронавирус не помеха: матч Милевского в чемпионате Беларуси побил рекорд посещаемости

Поединок десятого тура чемпионата Беларуси между брестским "Динамо", за который выступает украинец Артем Милевский, и БАТЭ побил рекорд посещаемости нынешнего сезона.

Как сообщает издание Tribuna, несмотря на пандемию коронавируса, на матче присутствовали 4320 болельщиков. На этой игре было больше зрителей, чем на всех семи поединках предыдущего девятого тура.

Болельщики "Динамо" из Бреста Football.ua

Отметим, что Милевскому удалось сравнять счет во встрече с БАТЭ, но это не помогло его "Динамо" сыграть хотя бы вничью – 1:3.

Напомним, что новый сезон в чемпионате Беларуси, который проводится по системе "весна-осень" начался 19 марта. В стране зафиксирован 33371 случай заражения коронавирусом, 185 смертей и 12057 выздоровевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок белорусского клуба “Ислочь" Момо Янсане потребовал ввести карантин из-за вспышки коронавируса в команде.