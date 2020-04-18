Доктор медицинских наук, бывший врач сборной России по футболу Зураб Орджоникидзе считает, что пандемия коронавируса – это месть природы человеку.

Зураб Орджоникидзе

"Борьба идет активно, вакцина разрабатывается. Но надо понимать, что это лишь небольшая часть айсберга. Впереди у человечества много тяжелого. Природа не выдерживала такого накала до коронавируса. Человечество убило природу. И теперь людям необходимо задуматься, что делать и как быть дальше. Вирус был послан нам не просто так. Это нам наказание за наши действа над природой, которые мы творили и творим до сих пор", - заявил Орджоникидзе в интервью Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 KO) заявил, что возникновение пандемии коронавируса связано с вышками мобильной связи 5G.

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