"Короля футбола" Пеле назвали самым переоцененным игроком в истории

Михаил Морозов Футбол 14:57, 28.05.2020

Издание Football365 составило рейтинг самых переоцененных игроков в истории, поставив на первое место "Короля футбола" Пеле.

"Некоторые говорят, что Пеле является величайшим игроком в истории, но другие с этим не согласны. Он стал единственным, кому удалось выиграть три чемпионата мира, однако большую часть ЧМ-1962 Пеле был травмирован, а в 1958-м и 1970-м годах он не был главной звездой команды. Нападающий забил огромное количество голов за карьеру, но сделал это в Бразилии, где забивал в основном командам вооруженных сил страны", – написано о бразильце на сайте Football365.

Пеле
24СМИ

Десятка самых переоцененных футболистов в истории выглядит следующим образом:

1. Пеле;

2. Давид Жинола;

3. Роберто Карлос;

4. Клод Макелеле;

5. Георгий Кинкладзе;

6. Филиппе Коутиньо;

7. Неймар;

8. Пол Скоулз;

9. Хидетоши Наката;

10. Халк.

Как сообщал OBOZREVATEL, по версии издания SportBible Пеле вошел в топ-5 самых переоцененных спортсменов в истории.

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