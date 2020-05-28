"Короля футбола" Пеле назвали самым переоцененным игроком в истории

Издание Football365 составило рейтинг самых переоцененных игроков в истории, поставив на первое место "Короля футбола" Пеле.
"Некоторые говорят, что Пеле является величайшим игроком в истории, но другие с этим не согласны. Он стал единственным, кому удалось выиграть три чемпионата мира, однако большую часть ЧМ-1962 Пеле был травмирован, а в 1958-м и 1970-м годах он не был главной звездой команды. Нападающий забил огромное количество голов за карьеру, но сделал это в Бразилии, где забивал в основном командам вооруженных сил страны", – написано о бразильце на сайте Football365.
Пеле
24СМИ
Десятка самых переоцененных футболистов в истории выглядит следующим образом:
1. Пеле;
2. Давид Жинола;
3. Роберто Карлос;
4. Клод Макелеле;
5. Георгий Кинкладзе;
6. Филиппе Коутиньо;
7. Неймар;
8. Пол Скоулз;
9. Хидетоши Наката;
10. Халк.
Как сообщал OBOZREVATEL, по версии издания SportBible Пеле вошел в топ-5 самых переоцененных спортсменов в истории.
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