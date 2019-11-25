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25 ноября • обновлено в 14:51
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Король Миля и новые рекорды Яремчука: топ-события украинцев в Европе

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А конец 2019-го уже становится жарким! Когда большинство футболистов на фоне усталости попросту выдыхаются к зиме, украинские легионеры отжигают и продолжают разрывать.

Новый покоренный рубеж и статус лучшего, впечатляющая серия и чемпионские амбиции, а также золотая медаль чемпионата - прошедший уик-энд вышел просто сказочным для украинцев в зарубежных чемпионатах. Насколько сказочным, и кто чем удивил - в своей традиционной рубрике рассказывает OBOZREVATEL.

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Слезы Милевского в прямом эфире всполошили сеть

Король умер. Да здравствует король… из Бреста

Сейчас с этим знаменитым французским "королевским" лозунгом живет почти вся Беларусь во главе с Брестом (к слову, город-побратим-синоним французского городка Брест) - именно здесь появился новый "король" белорусского футбола. Впервые за много лет чемпионом страны стало брестское "Динамо" сразу с тремя украинцами в составе.

Эмоции Милевского и партнеров с главным трофеем чемпионата Беларуси

Эмоции Милевского и партнеров с главным трофеем чемпионата Беларуси

brestcity.com

Александр Нойок, Алексей Хобленко и, конечно же, местная легенда - Артем Милевский (родившийся в Бресте). В предпоследнем туре чемпионата динамовцы обыграли "Витебск" (1:0) и на глазах родных трибун официально оформили чемпионство (победный гол на счету Хобленко).

Для "Динамо" и украинских игроков это "золото" стало действительно особенным. Еще в 2016-м клуб находился на грани банкротства, но после случилась настоящая драма - спасение областной администрацией и находка спонсора в виде арабской компании с президентом-белорусом, усиление и прогресс, и в итоге - первое чемпионство в истории клуба. К тому же, "Динамо" сумело прервать гегемонию БАТЭ, длившуюся в Беларуси 13 лет (в этом сезона "трактористы" стали вторыми).

Брестское "Динамо" уже стало самым популярным белорусским клубом в Украине, а теперь только укрепило свои позиции. Золотые медали получили Нойок и Хобленко (с 9-ю мячами вошел в тройку лучших бомбардиров команды в сезоне 2019), а этнический белорус Милевский после многочисленных украинских наград впервые завоевал и белорусскую. Также с недавних пор в "Динамо" перешел и известный украинский защитник Евгений Хачериди.

Теперь летом 2020-го эта компания в составе "Динамо" испытает свои силы в Лиге чемпионов, пробуя выйти в группу через квалификацию (хотя Хобленко уже заявил, что у него имеются хорошие предложения от других клубов).

Яремчук не устает клепать, покоряя одну высоту за другой

"Роман Яремчук забил очередной гол за "Гент" - в нынешнем сезоне эта фраза уже становится будничной и все меньше возбуждает болельщиков. Роман настолько приучил к своим голам, что это дело стало на поток (и дай Бог, чтобы так и продолжалось).

Роман Яремчук (справа) стал настоящим голеадором "Гента"

Роман Яремчук (справа) стал настоящим голеадором "Гента"

Да, Яремчук снова забил - в этот раз в ворота "Антверпена" (хотя в итоге "Гент" сыграл в ничью - 1:1). Но важнее другое - этим мячом украинец покорил отметку в 20 голов за сезон во всех турнирах (16 - за клуб (9 в чемпионате и 7 в Лиге Европы) и 4 - в официальных матчах сборной Украины). Пока Роман является единственным украинцем в текущем сезоне, кому покорилась такая планка, соответственно - и самым результативным. У ближайшего преследователя с украинским паспортом, Жуниора Мораеса - только 16 мячей.

Отличная "семерка" и интрига в Дании

Еще одна довольно впечатляющая серия украинцев в европейском футболе образовалась в Дании, где сейчас в футболке местного аутсайдера засверкал подзабытый Юрий Яковенко.

Юрий Яковенко (слева)

Юрий Яковенко (слева)

24tv.ua

Воспитанник киевского футбола и сын известного киевского динамовца 80-х Павла Яковенко проводит в датском "Эсбьерге" уже третий сезон, но сейчас показывает просто отличный отрезок. Украинец имеет уже 7-ми матчевую результативную серию, начавшуюся еще 6 октября. При этом Яковенко забивал в 6-ти матчах кряду, но в прошлом туре вместо гола выдал результативную передачу.

Таким образом Юрий уже обосновался на первом месте среди бомбардиров в чемпионате - 5 мячей (шестой гол украинец забил в кубковой игре). Однако дела самого "Эсбьерга" пока идут неважно - предпоследнее место в таблице и только 13 очков в 17-ти матчах с большой перспективой вылета.

Ребров идет за чемпионством Венгрии, но снова заговорил о работе в "Динамо"

Сергей Ребров продолжает покорять сердца фанатов венгерского "Ференцвароша", в прошлом сезоне добыв золото чемпионата, а в этом ведя команду лидером таблицы. Но недавно болельщики немало заволновались - Ребров не против вернуться в свой родной клуб, киевское "Динамо".

Сергей Ребров

Сергей Ребров

Конечно, пока это лишь гипотетические разговоры из разряда "если бы". Но в целом Ребров четко расставил все по местам в отношении к "Динамо": "Встреча с Суркисом летом 2019-го? Не хочу себе никаких вистов. Если поступит предложение от "Динамо", подумаю об этом. Но я уважаю тех тренеров, работающих в клубе сейчас. Это уже решение президента. Встречи были, но мы не обсуждали вопрос моего возвращения в Киев", - рассказал Ребров в программе Вацко Live.

Это дает лишний повод для разговоров и киевским фанатам, у которых еще свежи в памяти 3 года работы Реброва у руля "Динамо" с двумя чемпионствами и групповым этапом Лиги чемпионов. Но конце сезона 2016/2017 Сергей Станиславович не стал продолжать контракт с "Динамо", после чего попробовал силы в Саудовской Аравии, а летом 2018-го возглавил "Ференцварош".

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Автор
Олекса Витер
Темы
украинцы за границей чемпионат Бельгии чемпионат Беларуси Чемпионат Дании по футболу чемпионат Венгрии
Персоны
Роман Яремчук Сергей Ребров Артем Милевский Александр Нойок
Теги
Гент ФК Антверпен Динамо Брест ФК Динамо Киев ФК БАТЭ ФК Ференцварош
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