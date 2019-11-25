Король Миля и новые рекорды Яремчука: топ-события украинцев в Европе

А конец 2019-го уже становится жарким! Когда большинство футболистов на фоне усталости попросту выдыхаются к зиме, украинские легионеры отжигают и продолжают разрывать.

Новый покоренный рубеж и статус лучшего, впечатляющая серия и чемпионские амбиции, а также золотая медаль чемпионата - прошедший уик-энд вышел просто сказочным для украинцев в зарубежных чемпионатах. Насколько сказочным, и кто чем удивил - в своей традиционной рубрике рассказывает OBOZREVATEL.

Новости Слезы Милевского в прямом эфире всполошили сеть

Король умер. Да здравствует король… из Бреста

Сейчас с этим знаменитым французским "королевским" лозунгом живет почти вся Беларусь во главе с Брестом (к слову, город-побратим-синоним французского городка Брест) - именно здесь появился новый "король" белорусского футбола. Впервые за много лет чемпионом страны стало брестское "Динамо" сразу с тремя украинцами в составе.

Эмоции Милевского и партнеров с главным трофеем чемпионата Беларуси brestcity.com

Александр Нойок, Алексей Хобленко и, конечно же, местная легенда - Артем Милевский (родившийся в Бресте). В предпоследнем туре чемпионата динамовцы обыграли "Витебск" (1:0) и на глазах родных трибун официально оформили чемпионство (победный гол на счету Хобленко).

Для "Динамо" и украинских игроков это "золото" стало действительно особенным. Еще в 2016-м клуб находился на грани банкротства, но после случилась настоящая драма - спасение областной администрацией и находка спонсора в виде арабской компании с президентом-белорусом, усиление и прогресс, и в итоге - первое чемпионство в истории клуба. К тому же, "Динамо" сумело прервать гегемонию БАТЭ, длившуюся в Беларуси 13 лет (в этом сезона "трактористы" стали вторыми).

Брестское "Динамо" уже стало самым популярным белорусским клубом в Украине, а теперь только укрепило свои позиции. Золотые медали получили Нойок и Хобленко (с 9-ю мячами вошел в тройку лучших бомбардиров команды в сезоне 2019), а этнический белорус Милевский после многочисленных украинских наград впервые завоевал и белорусскую. Также с недавних пор в "Динамо" перешел и известный украинский защитник Евгений Хачериди.

Теперь летом 2020-го эта компания в составе "Динамо" испытает свои силы в Лиге чемпионов, пробуя выйти в группу через квалификацию (хотя Хобленко уже заявил, что у него имеются хорошие предложения от других клубов).

Яремчук не устает клепать, покоряя одну высоту за другой

"Роман Яремчук забил очередной гол за "Гент" - в нынешнем сезоне эта фраза уже становится будничной и все меньше возбуждает болельщиков. Роман настолько приучил к своим голам, что это дело стало на поток (и дай Бог, чтобы так и продолжалось).

Роман Яремчук (справа) стал настоящим голеадором "Гента"

Да, Яремчук снова забил - в этот раз в ворота "Антверпена" (хотя в итоге "Гент" сыграл в ничью - 1:1). Но важнее другое - этим мячом украинец покорил отметку в 20 голов за сезон во всех турнирах (16 - за клуб (9 в чемпионате и 7 в Лиге Европы) и 4 - в официальных матчах сборной Украины). Пока Роман является единственным украинцем в текущем сезоне, кому покорилась такая планка, соответственно - и самым результативным. У ближайшего преследователя с украинским паспортом, Жуниора Мораеса - только 16 мячей.

Отличная "семерка" и интрига в Дании

Еще одна довольно впечатляющая серия украинцев в европейском футболе образовалась в Дании, где сейчас в футболке местного аутсайдера засверкал подзабытый Юрий Яковенко.

Юрий Яковенко (слева) 24tv.ua

Воспитанник киевского футбола и сын известного киевского динамовца 80-х Павла Яковенко проводит в датском "Эсбьерге" уже третий сезон, но сейчас показывает просто отличный отрезок. Украинец имеет уже 7-ми матчевую результативную серию, начавшуюся еще 6 октября. При этом Яковенко забивал в 6-ти матчах кряду, но в прошлом туре вместо гола выдал результативную передачу.

Таким образом Юрий уже обосновался на первом месте среди бомбардиров в чемпионате - 5 мячей (шестой гол украинец забил в кубковой игре). Однако дела самого "Эсбьерга" пока идут неважно - предпоследнее место в таблице и только 13 очков в 17-ти матчах с большой перспективой вылета.

Ребров идет за чемпионством Венгрии, но снова заговорил о работе в "Динамо"

Сергей Ребров продолжает покорять сердца фанатов венгерского "Ференцвароша", в прошлом сезоне добыв золото чемпионата, а в этом ведя команду лидером таблицы. Но недавно болельщики немало заволновались - Ребров не против вернуться в свой родной клуб, киевское "Динамо".

Сергей Ребров

Конечно, пока это лишь гипотетические разговоры из разряда "если бы". Но в целом Ребров четко расставил все по местам в отношении к "Динамо": "Встреча с Суркисом летом 2019-го? Не хочу себе никаких вистов. Если поступит предложение от "Динамо", подумаю об этом. Но я уважаю тех тренеров, работающих в клубе сейчас. Это уже решение президента. Встречи были, но мы не обсуждали вопрос моего возвращения в Киев", - рассказал Ребров в программе Вацко Live.

Это дает лишний повод для разговоров и киевским фанатам, у которых еще свежи в памяти 3 года работы Реброва у руля "Динамо" с двумя чемпионствами и групповым этапом Лиги чемпионов. Но конце сезона 2016/2017 Сергей Станиславович не стал продолжать контракт с "Динамо", после чего попробовал силы в Саудовской Аравии, а летом 2018-го возглавил "Ференцварош".

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