"Король футбола" Пеле в тяжелом состоянии: спортивные итоги 10 февраля

Сын легендарного Пеле рассказал о тяжелом состоянии "Короля футбола", а у Александра Усика возникли новые проблемы с боем в супертяжах.

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Кроме того, Василию Ломаченко припомнили скандальное видео с российским спецназом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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