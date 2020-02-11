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11 февраля • обновлено в 09:25
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"Король футбола" Пеле в тяжелом состоянии: спортивные итоги 10 февраля

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Сын легендарного Пеле рассказал о тяжелом состоянии "Короля футбола", а у Александра Усика возникли новые проблемы с боем в супертяжах.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 10 февраля.

Кроме того, Василию Ломаченко припомнили скандальное видео с российским спецназом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Елизавета Туктамышева Александр Емельяненко "Король футбола" Пеле Александр Усик
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