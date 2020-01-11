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11 января • обновлено в 15:50
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"Кормить семью": футболисты российского клуба подрабатывают грузчиками

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У футбольного клуба "Зенит" (Иркутск), выступающего в третьем по силе дивизионе России, возникли серьезные проблемы с финансированием, в результате чего многие игроки поменяли специализацию.

Футболисты "Зенита" (в синей форме) подрабатывают грузчиками

Футболисты "Зенита" (в синей форме) подрабатывают грузчиками

kp.ru

Согласно информации сайта "Вести Иркутска", футболисты не получают зарплату в клубе уже шесть месяцев. В последний раз игроки получали деньги в июле прошлого года. Из-за проблем с финансированием футболисты вынуждены подрабатывать грузчиками и таксистами.

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"Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят", – прокомментировал ситуацию капитан "Зенита" Илья Кенгуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, у футбольного клуба, обвинившего Россию в оккупации, возникли серьезные проблемы.

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Автор
Денис Карпов
Место
Россия Иркутск
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