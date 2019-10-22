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22 октября • обновлено в 19:38
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Корчившийся от боли после столкновения футболист внезапно "исцелился"

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Чилийский полузащитник "Ботафого" Леонардо Валенсия поучаствовал в курьезном эпизоде в матче чемпионата Бразилии против "ССА Масейо".

28-летний хавбек упал на газон после столкновения с соперником. Валенсия продолжал изображать травму до тех пор, пока мяч не полетел в его сторону. Тогда он вскочил и поддержал атаку команды.

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Отметим, что в свое время подобным образом оконфузился экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев. В одном из матчей Лиги чемпионов Алиев не нашел ничего лучшего кроме как сначала откровенно симулировать фол со стороны соперника, а затем получить красную карточку.

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Тема
чемпионат Бразилии
Место
Бразилия
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