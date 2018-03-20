"Кора для бревен": сборную России обстебали за форму для чемпионата мира-2018

Сборная России по футболу представила гостевой комплект формы для домашнего чемпионата мира 2018. Экипировка выполнена в серых тонах, что не оставило равнодушными болельщиков хозяев будущего Мундиаля.

Так известный модельер Вячеслав Зайцев раскритиковал форму команды, назвав ее бледной. "Посмотрел новую гостевую форму России. Обыкновенная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в сети, сидит плохо. Блекло очень выглядит принт", – приводит его слова Чемпионат.com.

Читатели портала присоединились к этим словам Зайцева, поиздевавшись не только над экипировкой сборной России, но и над самими футболистами.

"На футболистах других команд форма красиво сидит, а у наших как на вешалке", "Нормальная кора. Для наших бревен", "Донашивают футболки за немцами", "Какая игра – такая и форма", "Вдохновлена стилем игры нашей сборной – серое нечто", "Честно говоря, форма полный отстой. Это роба для стройки", "Шляпа же полная, как будто китайская футболка из синтетики за 30 рублей", "В сумрачную погоду на грязном снегу можно незаметно к воротам противника подобраться", – пишут в комментариях фанаты российской команды.

Как сообщал "Обозреватель", болельщикам "Спартака" устроили настоящий ад на стадионе чемпионата мира 2018 год в Казани.