Полузащитник клуба "Минай" Михаил Кополовец, выступавший с 2007 по 2015 года за "Карпаты", назвал причину падения львовского клуба 11 лет назад..

"Мы были в классном возрасте, нам было по 25 лет, вошли в кураж. Что нам помешало – футболисты начали зарабатывать деньги, появились девушки, начали жениться. На мой взгляд, женщины все это немного взбаламутили", – заявил Кополовец в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Футболист объяснил свою позицию.

"Когда мы были сами все пацаны – мы дружили, ходили, встречались, были очень сплоченным коллективом. Когда появились женщины... Я не против женщин, семья – это самое важно. Но у каждой женщины разный характер, у всех разные зарплаты, какие-то премиальные. "А ты сколько получил, а ты сколько получил?" Начались сплетни непонятные. Дошло до того, что даже была свадьба, не буду говорить у кого, меня приглашают, а мою девушку не приглашают. Куча моментов, женщины между собой не общались. Нашу команду во многом испортили женщины", – сказал Кополовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе футболисты "Карпат" отказались участвовать в командных тренировках после неудачных переговоров о погашении задолженности по зарплате.