Копенгаген - Динамо: смотреть онлайн матч Лиги Европы

Во второй части группового турнира Лиги Европы "Динамо" оказалось на раздорожье, и как раз гостевой матч с "Копенгагеном" 7 ноября во многом определит дальнейшую участь киевлян в еврокубках.

"Бело-синие" пока удерживаются на 2-м месте группы ЛЕ, но положение шатко - "Мальме" с 3-го места на расстоянии в 1 балл "дышит в спину", и потеря очков в Копенгагене может серьезно аукнуться "Динамо". С другой стороны, если украинский клуб выиграет или сыграет больше 1:1, то может стать лидером группы. В первом матче в Киеве команда Алексея Михайличенко показала себя не хуже датчан, однако по-прежнему остается с неуверенной атакой и проблемами на позиции форварда. Неплохая защита и прогресс Дениса Попова - неплохие козыри, но для достижения результата в Дании и дальше придется наверняка забивать больше одного гола за игру (что киевлянам в Европе пока не удается).

В Копенгаген с "Динамо" отправились ранее травмированные защитник Тамаш Кадар и хавбек Виталий Буяльский. Но Кадар вряд ли выйдет в основе, нарушая сыгравшуюся пару Шабанов-Попов, а вот появление Буяльского вполне вероятно.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Копенгаген - Динамо, который стартует в Копенгагене 7 ноября в 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА В

Дания. Копенгаген. "Паркен". 19:55

Главный арбитр: Томаш Богнар (Венгрия)

"Копенгаген" (Дания) - "Динамо" (Украина) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

Игру в Дании для украинских болельщиков в прямом эфире покажет ТК "Футбол 1", а также прямую трансляцию можно будет на российском канале "Матч! Футбол 1" и казахстанский Qazsport.

Беньямин Вербич пришел в "Динамо" как раз из "Копенгагена" facebook.com/fcdynamoua

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

Букмекеры в предстоящем матче почти уравнивают шансы обеих команд, отдавая лишь небольшое преимущество "Копенгагену". Коэффициент на победу датчан - 2.5, украинцев - 2.9. на ничью же принимаются ставки с котировкой 3.2.

КТО РАССУДИТ МАТЧ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

На встрече лидеров группы В будет работать бригада рефери из Венгрии. Главным арбитром является Томаш Богнар, которому на линиях помогут ассистенты Болаш Бузаш и Петер Кобар. Четвертым судьей назначен Петер Соймоши. Сам Богнар только раз пересекался с "Динамо", год назад в групповом этапе Лиги Европы - под его судейством киевляне обыграли в гостях французский "Ренн" (2:1).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

Столе Сольбакен, главный тренер "Копенгагена"

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Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо"

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан - Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко - Шепелев - Цыганков, Гармаш, Вербич, Де Пена - Беседин

"Копенгаген" (4-4-2): Йонсон - Бартолец, Папагианнопулос, Нельсон, Овьедо - Стаге, Йенсен, Гонсалвес Родригес, Фишер - Дарами, Сотериу

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