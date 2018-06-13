Контрразведка США предостерегает болельщиков ЧМ-2018

Агент ФБР и офицер контрразведки США Уильям Эванина советует американцам, отправляющимся в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, быть предельно осторожными в использовании своих электронных девайсов.

По мнению контрразведчика, российские спецслужбы могут взломать гаджеты и похитить всю информацию, которая на них находится, сообщает агентство Reuters.

Специалисты американских спецслужб уверены, что опасаться стоит каждому американскому болельщику. Эванин утверждает, что риску взлома подвергаются даже те болельщики, который не владеют важной информацией.

Отметим, что в Кремле озвучили имена гостей, который посетят открытие чемпионата мира 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянкам посоветовали воздержаться от секса с иностранными гостями мундиаля-2018.