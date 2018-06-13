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Контрразведка США предостерегает болельщиков ЧМ-2018

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Агент ФБР и офицер контрразведки США Уильям Эванина советует американцам, отправляющимся в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, быть предельно осторожными в использовании своих электронных девайсов.

По мнению контрразведчика, российские спецслужбы могут взломать гаджеты и похитить всю информацию, которая на них находится, сообщает агентство Reuters.

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Специалисты американских спецслужб уверены, что опасаться стоит каждому американскому болельщику. Эванин утверждает, что риску взлома подвергаются даже те болельщики, который не владеют важной информацией.

Отметим, что в Кремле озвучили имена гостей, который посетят открытие чемпионата мира 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянкам посоветовали воздержаться от секса с иностранными гостями мундиаля-2018.

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Тема
ЧМ-2018
Место
Россия
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