ФФУ наказала Тайсона за матч с "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) дисквалифицировал бразильского легионера "Шахтера" Тайсона на один матч Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Кроме того, капитан "горняков" пропустит еще два матча условно, сообщает Tribuna.

Тайсон в матче "Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

Напомним, что Тайсон получил прямую красную карточку за нецензурный жест, показанный болельщикам киевского "Динамо" в матче 14-го тура УПЛ после расистских выкриков с их стороны.

На заседании КДК также был рассмотрен эпизод с участием голкипера "Шахтера" Олега Кудрика, который защищает цвета "Карпат" на правах аренды. В своем матче 14-го тура против "Мариуполя" он был удален за такой же жест в сторону болельщиков и получил идентичное наказание.

В следующем поединке "горняки" сыграют со "Львовом", а "Карпаты" – с "Олимпиком".

Как сообщал OBOZREVATEL, от УАФ требовали отменить красную карточку Тайсону.

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