Коноплянка жестко поиздевался над партнером по сборной Украины

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка поиздевался в самолете над партнером по национальной команде, Александром Зинченко.

У себя в Instagram Евгений выложил видео со спящим приятелем, которого утешает, как маленького ребенка.

"Старина, что случилось? Подустал маленько? Сезон был просто насыщенный? Ну ничего набирайся сил, набирайся. Молодой организм, восстановишься быстренко", - потроллил партнера по команде Евгений.

Напомним, что Зинченко вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии.

Позже "горожане" приехали в Украину, чтобы необычно поздравить Александра с титулом.