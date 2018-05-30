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Коноплянка жестко поиздевался над партнером по сборной Украины

2.2тЧитать новость на украинском

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка поиздевался в самолете над партнером по национальной команде, Александром Зинченко.

У себя в Instagram Евгений выложил видео со спящим приятелем, которого утешает, как маленького ребенка.

"Старина, что случилось? Подустал маленько? Сезон был просто насыщенный? Ну ничего набирайся сил, набирайся. Молодой организм, восстановишься быстренко", - потроллил партнера по команде Евгений.

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Коноплянка стал вице-чемпионом Германии и выложил видео из раздевалки

Напомним, что Зинченко вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии.

Позже "горожане" приехали в Украину, чтобы необычно поздравить Александра с титулом.

Персоны
Александр ЗинченкоЕвгений Ковтун
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