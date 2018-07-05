Коноплянка забил гол-шедевр в первом матче сезона

Украинский футболист "Шальке" Евгений Конолянка отметился голом в товарищеском матче китайского турне немецкого клуба против "Саутгемптона". Хавбек сборной Украины отметился роскошным ударом на 21-й минуте.
При счете 0:0, наш соотечественник продемонстрировал великолепное индивидуальное мастерство и, на замахе обыграв защитника, отправил мяч идеально в девятку. Несмотря на активность Евгения, поединок завершился вничью 3:3.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот момент.
Свой следующий поединок "кобальтовые" проведут 11 июля против команды "Чайна Форчун", занявшей шестое место в прошлом сезоне Суперлиги Китая. Начало матча в 14:30 по киевскому времени.
Отметим, что недавно Ярмоленко и Коноплянка вошли в топ-10 сомнительного рейтинга в Германии.