Коноплянка в поезде проспал остановку и ему пришлось ехать на матч 220 км на такси

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель рассказал курьезную историю, которая случилась с украинским футболистом Евгением Коноплянкой.

По словам функционера игрок сборной Украины, выступающий за команду из Гельзенкирхена с августа 2016, проспал остановку поезда в Вольфсбурге накануне выездного матча в ноябре 2016 года.

"Мы словно в детском саду пересчитали игроков на платформе после остановки поезда. Отсутствовал один", – отметил Хайдель в интервью Bild.

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В тоже время спортдир "кобальтовых" не смог вспомнить, почему никто не разбудил украинского полузащитника, но уточнил, что Евгению пришлось возвращаться 220 км на такси из Берлина, чтобы успеть на матч.

Напомним, что в том мачте "Шальке" добыл победу со счетом 1:0. Коноплянка всю игру просидел в запасе.