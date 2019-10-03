Коноплянка установил впечатляющее достижение украинского футбола

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка провел 300-й матч в составе украинских команд.

На его счету 212 матчей в составе "Днепра", 5 – "Шахтера", а также 83 встречи за сборную Украины, сообщает sport.ua. В чемпионатах Украины он сыграл 160 матчей, 41 – в еврокубках и 16 в Кубке Украины.

Дебютировал Коноплянка в августе 2007-го в составе "Днепра" в чемпионате Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30-летний футболист сборной Украины перешел в "Шахтер" 2 сентября, подписав трехлетнее соглашение.

27 сентября в матче УПЛ против "Ворсклы" Коноплянка забил первый гол в составе "горняков".

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