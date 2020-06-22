Коноплянка угодил в курьез: спортивные итоги 21 июня

Александр Чеканов Футбол 09:20, 22.06.2020 Обновлено: 09:43, 22.06.2020

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка угодил в курьезную ситуацию во время празднования чемпионства, а Дарья Белодед снялась в эффектной фотосессии.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 21 июня.

Кроме того, капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продемонстрировал, как избегают штрафов за нарушения ПДД. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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